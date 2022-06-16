Москва, 16 июня, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Страшная милитаризация и имперские претензии Польши появились сразу же после того, как полякам позволили иметь свое собственное государство и договорились с ними о каком-то сосуществовании в условиях слабости Советской России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Она хотела все больше, больше и больше. И демократией она существовала совсем недолго. В 1918 году Юзеф Пилсудский пришел к власти ненадолго, потом ушел и затем в 1926 году окончательно пришел. Произошел переворот Пилсудского. То, что происходило далее, вряд ли можно назвать демократией. Возник культ Пилсудского, а также два тезиса. Первое — радикальная полонизация Украины, дерусификация и деукраинизация вместе, ликвидация русских, украинских школ, ликвидация всех зачатков самостоятельной украинской русской жизни на этих территориях, которые вошли в Речь Посполитую, школы уничтожались тысячами, полонизация происходила в крайне насильственных формах. Все это оформлялось с диктатурой Пилсудского», — заявил Кургинян.

Далее происходило все то, что было взято на вооружение украинским нацистом Степаном Бандерой, — была принята фундаментальная доктрина санации, абсолютно идентичная украинской доктрине свидомости и несвидомости. Более того, эта доктрина связана с делением людей на сорта и виды. В пределах санации было объявлено, что большинство поляков в связи с тем, что у них не было государства, являются морально-нездоровым большинством. А руководить этим морально-нездоровым большинством должно морально-здоровое меньшинство, состоящее из тех, кто верен Пилсудскому.

«Это была не болтовня, это была реальная стратегия, которая реальным образом начала осуществляться. И на это ушли все годы до прихода к власти Адольфа Гитлера. В рамках этой истории поляки очень сильно хотели дружить с Гитлером. Они надеялись, что Гитлер возьмет их в союзники против России. Они убеждали в этом Гитлера, они все дальше шли в сторону польского нацизма, они уже и Гитлера прославляли все. Просто Гитлер этого не хотел», — продолжил политолог.

Когда Гитлер добился Мюнхенского сговора в 1938 году и начали делить Чехословакию, Польша как «гиена Европы», как говорил Черчилль, участвовала в разделе, а потом начались все польские процессы.