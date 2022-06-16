Польский нацизм ничем не отличается от украинского, и он не умер — Кургинян
Москва, 16 июня, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Страшная милитаризация и имперские претензии Польши появились сразу же после того, как полякам позволили иметь свое собственное государство и договорились с ними о каком-то сосуществовании в условиях слабости Советской России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Далее происходило все то, что было взято на вооружение украинским нацистом Степаном Бандерой, — была принята фундаментальная доктрина санации, абсолютно идентичная украинской доктрине свидомости и несвидомости. Более того, эта доктрина связана с делением людей на сорта и виды. В пределах санации было объявлено, что большинство поляков в связи с тем, что у них не было государства, являются морально-нездоровым большинством. А руководить этим морально-нездоровым большинством должно морально-здоровое меньшинство, состоящее из тех, кто верен Пилсудскому.
Когда Гитлер добился Мюнхенского сговора в 1938 году и начали делить Чехословакию, Польша как «гиена Европы», как говорил Черчилль, участвовала в разделе, а потом начались все польские процессы.