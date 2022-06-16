Нью-Дели, 16 июня, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Запуск баллистической ракеты малой дальности «Притхви-2» (Prithvi II) успешно осуществила Индия. Об этом 16 июня сообщил телеканал NDTV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

По данным министерства обороны Индии, запуск был осуществлён 15 июня около 19:00 по местному времени с интегрированного испытательного полигона Чандипур, расположенного в штате Одиша на востоке страны.

Ракета «Притхви-2» класса «земля-земля», дальность пуска ракеты составляет 250 км. Она может менять траекторию полёта для успешного поражения цели и нести боеголовку массой от 500 до 750 килограмм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Индия намерена совместно с иностранными партнёрами построить у себя более ста истребителей.