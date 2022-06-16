Дамаск, , 06:20 — REGNUM Коалиция во главе с США в Сирии задержала одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорится в заявлении объединенных сил.

Вертолет (сс) DVIDSHUB

Он был пойман в ходе рейда 16 июня. Ранее агентство Reuters сообщило, что коалиция провела операцию по высадке вертолета в части северной Сирии, которая контролируется повстанцами, поддерживаемыми Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня агентство Shafaq распространило информацию о том, что в иракской столице Багдаде задержаны 14 боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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