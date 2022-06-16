Челябинск, 16 июня, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В Челябинске из незаконных пунктов приёма металлолома изъяли более 4,6 тонны металла. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Металлолом

Всего полицейские выявили два таких пункта. Оказалось, что точки работали с нарушениями Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов. Нарушения были зафиксированы во время рейда.

За нелегальный оборот металлолома организациям грозит штраф на сумму до 200 тыс. рублей. Должностные лица могут заплатить от 3 тыс. до 10 тыс. рублей.