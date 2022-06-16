Биробиджан, 16 июня, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Отменён особый противопожарный режим в Еврейской автономии. Соответствующий документ подписал глава региона Ростислав Гольдштейн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе правительства ЕАО.

Mchs.gov.ru Лесной пожар

Читайте также: В Приамурье из-за дождей отменили противопожарный режим

Угроза возникновения лесных пожаров в регионе сошла на нет после обильных дождей. Всего весной и в начале лета площадь возгораний в регионе составила 32,8 тыс. га, годом ранее — 87,4 тыс. га.

В том числе территория, пройденная огнём, уменьшилась благодаря покупке пожарных автоцистерн, передвижных насосных станций и резервных источников водоснабжения. Всего для ЕАО закупили 29 единиц техники, которую задействуют в борьбе с лесными пожарами.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 июня особый противопожарный режим больше не распространяется на всю территорию Амурской области. Он будет действовать только в восьми районах региона.