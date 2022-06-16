Россия купила Киев за 146 000 рублей. Кургинян о том, почему Киев — наш
Москва, 16 июня, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Россия купила Киев у Польши, а буквально через 100 лет Польша перестала существовать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Он подчеркнул, что 30 лет шла война на истощение между Россией и Польшей, и лишь в 1667 году поляки подписали Андрусовское перемирие, по которому отказались от Смоленской и Северской земель и от Черниговского воеводства.
Но и после этого продолжались русско-польские войны и закончились Первым разделом Польши в 1772 году. Этот раздел был признан польским Сеймом. Затем, в 1793 году произошёл Второй раздел Польши в разгар Великой Французской революции при участии России и Пруссии. Россия таким образом получила часть Белоруссии, восточную часть Полесья, Подолье и часть Волыни. В 1795 году состоялся Третий раздел Речи Посполитой.
После Февральской революции 1917 года в России Польше было сказано, что она теперь будет существовать отдельно, и уже в 1918 года новая Польша стала частью нового мира. С этого момента началось возрождение концепции Речи Посполитой, направленной против России.