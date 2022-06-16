Москва, 16 июня, 2022, 06:14 — ИА Регнум. Россия купила Киев у Польши, а буквально через 100 лет Польша перестала существовать, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«В 1612 году ополчение (Минина и Пожарского) выгнало Ходкевича и поляков из Москвы, но после этого было подписано перемирие, по которому было признано, что польскими являются Смоленск, Чернигов, Дорогобуж и другие города. Этим кончилась первая русско-польская война, а что потом? А потом была вторая русско-польская война, и поляки всего лишь отказались от претензий на русский трон. А после первой войны не отказались. А потом новая война за право обладания левобережной Украиной», — заявил Кургинян.

Он подчеркнул, что 30 лет шла война на истощение между Россией и Польшей, и лишь в 1667 году поляки подписали Андрусовское перемирие, по которому отказались от Смоленской и Северской земель и от Черниговского воеводства.

«Тогда поляки признали, что левобережная Украина — это русская территория, а Киев передали русским на два года, на территории Запорожской Сечи было установлено совместное русско-польское управление, а затем в 1686 году Россия и Польша подписали Вечный мир, по которому поляки отказались от претензий на Киев за 146 тыс. тогдашних рублей. Русские купили Киев», — подчеркнул политолог.

Но и после этого продолжались русско-польские войны и закончились Первым разделом Польши в 1772 году. Этот раздел был признан польским Сеймом. Затем, в 1793 году произошёл Второй раздел Польши в разгар Великой Французской революции при участии России и Пруссии. Россия таким образом получила часть Белоруссии, восточную часть Полесья, Подолье и часть Волыни. В 1795 году состоялся Третий раздел Речи Посполитой.

«Надо понять, что с 1795 по 1917 год у поляков не было государства. Оно было ликвидировано. Началось все с того, что Москва была под поляками, а кончилось тем, что Польши не было вообще на протяжении очень длительного периода времени», — подчеркнул Кургинян.

После Февральской революции 1917 года в России Польше было сказано, что она теперь будет существовать отдельно, и уже в 1918 года новая Польша стала частью нового мира. С этого момента началось возрождение концепции Речи Посполитой, направленной против России.