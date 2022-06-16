В России за сутки площадь лесных пожаров возросла на треть
Москва, 16 июня, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла более чем на треть (на 5,6 тыс. га) и, по данным на утро 16 июня, составляет 21 956 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
В борьбе с огнём задействованы 1911 человек, 328 единиц техники и 42 самолёта и вертолёта. Ещё 104 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.
Наиболее серьёзная ситуация в настоящее время наблюдается в Чукотском автономном округе, где площади возгорания за сутки увеличились практически в два раза, с 5847 га до 11 380 га. Якутия по площади лесных пожаров с незначительным сокращением отступила на второе место, с 6277 га до 6051 га. На Сахалине площадь горящих лесов возросла с 2450 га до 3122 га.
До 1 тыс. га леса горит в Хабаровском, Забайкальском, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Иркутской, Томской и Кировской областях, в Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе.
Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров в России по данным на утро 15 июня составляла 16 390 га.