Москва, 16 июня, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России возросла более чем на треть (на 5,6 тыс. га) и, по данным на утро 16 июня, составляет 21 956 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

24.mchs.gov.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 15 июня… в России ликвидировано 63 лесных пожара на площади 1854 га. На 00:00 мск 16 июня… на территории РФ действовало 62 лесных пожара на площади 21 956 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 1911 человек, 328 единиц техники и 42 самолёта и вертолёта. Ещё 104 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация в настоящее время наблюдается в Чукотском автономном округе, где площади возгорания за сутки увеличились практически в два раза, с 5847 га до 11 380 га. Якутия по площади лесных пожаров с незначительным сокращением отступила на второе место, с 6277 га до 6051 га. На Сахалине площадь горящих лесов возросла с 2450 га до 3122 га.

До 1 тыс. га леса горит в Хабаровском, Забайкальском, Алтайском, Пермском и Красноярском краях, Иркутской, Томской и Кировской областях, в Коми и в Ямало-Ненецком автономном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров в России по данным на утро 15 июня составляла 16 390 га.