Якутск, , 06:05 — REGNUM Почти самый высокий класс пожарной опасности — четвёртый — определён для Верхнеколымского района и части Алданского района Якутии. За сутки в лесах республики выявили шесть новых возгораний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в оперативном штабе региона.

Лесные пожары skeeze

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В муниципалитетах, где класс пожарной опасности стал высоким, ожидаются грозы и сильный ветер.

Всего в Якутии насчитывается 19 лесных пожаров, в том числе пять — на землях иных категорий. За сутки в республике потушили девять возгораний.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 июня шестнадцать лесных пожаров в Якутии находились в зоне контроля: работы по их тушению или не велись.