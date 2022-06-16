Берн, 16 июня, 2022, 06:05 — ИА Регнум. Швейцарские семьи, принявшие у себя украинских беженцев, начали «уставать» от трудностей совместного проживания с ними. Об этом 15 июня сообщает телеканал SRF.

Беженцы

Уточняется, что на сегодняшний день около 30 тыс. семей в Швейцарии готовы приютить украинских беженцев. Но одновременно Швейцарская служба помощи беженцам (SFH) стала всё чаще регистрировать признаки «усталости» от украинских гостей во многих семьях, их принявших.

Как рассказала директор SFH Мириам Беренс, у многих принимающих беженцев семей отмечалось удивление от того, что между ними и украинцами существуют ощутимые «культурные различия», которые становятся причиной трудностей в общении.

Беренс пояснила, что изначально предполагалось, что у украинцев, как у граждан европейской страны, схожая со швейцарцами культура поведения. Однако на практике оказалось, что есть и различия, которые приводят к трениям, в особенности, если в семьях есть дети.

По словам Беренс, большие проблемы стали возникать в крупных городах страны, куда устремилась основная масса украинских беженцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Праги закроют центр помощи беженцам с Украины, так как город исчерпал все возможности по их приему и размещению.