Аден, Йемен, , 05:50 — REGNUM При подрыве автомобиля в йеменском городе Аден погиб местный журналист, сообщает Синьхуа со ссылкой на правительственные источники.

Йемен Ibtimes.com

«Самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю местного журналиста Сабера Номана аль-Хайдари, сдетонировало и вызвало большой взрыв в районе Мансура», — заявил он.

По предварительным данным, при взрыве погиб только аль-Хайдари, еще несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Уточняется, что он работал на японскую газету. При этом власти затрудняются ответить, было ли убийство журналиста преднамеренным. Отмечается, что ни одна из известных группировок ответственность за произошедшее на себя не взяла.