Москва, 16 июня, 2022, 05:52 — ИА Регнум. С госпредприятия «Главное военно-строительное управление №14» потребовали взыскать свыше 1,77 млрд рублей. Истцом в деле, которое пока арбитраж Москвы не принял к производству и оставил без движения до 27 июня 2022 года, выступает Минобороны России, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск поступил в суд в конце мая 2022 года. Сумма заявленных требований — 1 770 216 115,49 рубля. В деле речь идёт о взыскании неустойки по госконтракту от июля 2015 года «в размере 1 043 723 116,38 рубля, процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 481 220 506,06 рубля, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 245 272 493,05 рубля».

Напомним, ранее в закрытом заседании был рассмотрен другой иск министерства к госпредприятию. Речь в споре шла о взыскании неустойки на сумму более 66,464 млн рублей. Детали неизвестны, так как вердикт не публиковался. Уточнялось лишь, что иск удовлетворили частично.

В феврале 2022 года ведомство проиграло спор с тем же ФГУП на сумму 1,5 млрд рублей.