Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Католикос-патриарх Грузинской православной церкви Илия II отказался встречаться с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает 15 июня грузинский телеканал «TV Пирвели».

Иван Шилов ИА REGNUM Католикос-патриарх Илия II

Зурабишвили настоятельно просила о скорейшей встрече с патриархом. Руководитель Службы по связям с общественностью Патриархии Андрия Джагмаидзе подтверждает эту информацию.

По данным патриархии, из-за ухудшения состояния здоровья встречи с Илией II затруднены.