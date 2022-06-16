Бразилиа, 16 июня, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Останки британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры, пропавших без вести 5 июня в тропических лесах бразильской Амазонии, удалось найти. Об этом сообщил детектив полиции Бразилии Эдуардо Фонтес 15 июня на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Бразилия

По его словам, один из подозреваемых в убийстве разыскиваемых сознался в преступлении и указал на место захоронения тел. Речь идет о рыбаке Амарилдо да Коште де Оливейре, который рассказал, что поссорился с Перейрой из-за его деятельности по борьбе с незаконным рыболовством.

Брат преступника — Осений да Кошта де Оливейра, который также был арестован в рамках указанного расследования, отрицает причастность к убийству. Детектив заявил, что по делу проходит еще один подозреваемый, который пока находится на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе исчезновения Дома Филлипса и Бруно Перейры полиция нашла человеческие останки. Была выдвинута гипотеза, что они принадлежат британскому журналисту. Кроме того, в рыбацкой лодке, которая принадлежит Амарилдо да Коште, были обнаружены следы крови. Позже были найдены личные вещи Дома Филлипса.