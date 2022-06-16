Челябинск, , 05:43 — REGNUM В Челябинск поступил первый из 30 новых низкопольных трамваев, обещанных городу в 2022 году. Об этом сообщает областной миндортранс.

Челябинск Maxiss

Его уже получило ООО «ЧелябГЭТ», которое осуществляет в городе перевозки трамваями и троллейбусами. Машину дооборудуют, настроят электронику, а через десять дней начнётся тестовая эксплуатация вагона.

В отличие от партии, поступившей ранее, нынешняя состоит только из низкопольных. Также были повышены требования к их технической начинке.