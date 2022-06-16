Благовещенск, , 05:37 — REGNUM В Благовещенске 16 июня проверяют информацию о заложенных взрывных устройствах в зданиях школ и детских садов. В том числе спецслужбы обследовали здания учреждений образования, где проходит ЕГЭ, сообщило ИА Amur. Life.

Эвакуация учащихся в калужской школе Скрин фото Дмитрия Денисова «ВКонтакте»

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Сообщения поступили о том, что теракты готовятся в девяти школах и четырёх детских садах. Школы, где проходит ЕГЭ, успели проверить до экзамена. Проверка остальных учреждений образования продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня поступали сообщения о минировании зданий судов Свободного и Благовещенска в Амурской области. Людей эвакуировали, взрывных устройств не обнаружили.