Екатеринбург, 16 июня, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман совершает визит в Свердловскую область. Об этом сообщает пресс-служба общественного органа республики.

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Так, он уже встретился с вице-губернатором региона Олегом Чемезовым. Стороны обсуждали восстановление Макеевки, над которой Свердловская область взяла шефство, а также вывоз детей из Донецкой Народной Республики на отдых.

В рамках визита Кофман посетил пункт временного размещения беженцев с территории Донбасса и Украины, а также подписал с областной Общественной палатой соглашение о сотрудничестве.