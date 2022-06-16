Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Ростом интенсивности боевых действий в Донбассе обеспокоился Международный комитет Красного Креста (МККК). Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил журналистам ТАСС глава региональной делегации МККК в России и Белоруссии Ихтияр Асланов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Как указал Асланов, атакам в Донбассе подвергается гражданская инфраструктура, включая больницы, школы и другие учебные заведения, при том, что такие объекты чётко определены нормами международного права как защищённые.

«Без военной необходимости атаковать гражданскую инфраструктуру запрещается», — напомнил Асланов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что советник президента России, глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил в ООН, Совет Европы и другие международные организации и представительства, всего по двум тысячам адресов, материалы по факту массированных обстрелов жилых кварталов городов в ДНР и в связи с гибелью мирных жителей.

Отмечается, что особый резонанс вызвал факт обстрела украинскими боевиками Центра охраны материнства и детства в Донецке. Беременные и кормящие женщины были вынуждены скрываться в подвалах, а части медиков пришлось остаться под обстрелов с младенцами, не подлежащими транспортировке.