Якутск, 16 июня 2022, 05:21 — REGNUM В госпиталь в Санкт-Петербурге приезжал глава Якутии Айсен Николаев. Он навестил там жителей республики, пострадавших во время специальной операции в защиту Донбасса, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.
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Он пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления.
Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса погибли одиннадцать жителей Якутии. Об этом Айсен Николаев рассказал 1 июня.