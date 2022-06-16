Якутск, , 05:21 — REGNUM В госпиталь в Санкт-Петербурге приезжал глава Якутии Айсен Николаев. Он навестил там жителей республики, пострадавших во время специальной операции в защиту Донбасса, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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«В Санкт-Петербурге посетил наших земляков, которые участвовали в специальной военной операции на Украине и сейчас лечатся после ранений в Военно-медицинской академии им С. М. Кирова. Вы гордость Якутии!» — написал Айсен Николаев.

Он пожелал военнослужащим скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации в защиту республик Донбасса погибли одиннадцать жителей Якутии. Об этом Айсен Николаев рассказал 1 июня.