Анкара, 16 июня, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Швеция направила Турции документ, который Анкара запросила у Стокгольма в связи с намерением королевства вступить в НАТО. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с главами внешнеполитических ведомств Ирландии и Норвегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам руководителя МИД, изложенное в письме «далеко от предмета обсуждений». Кроме того, как отметил Чавушоглу, документ с таким же текстом был направлен еще и в Североатлантический альянс. Он подчеркнул, что Турция по-прежнему ждет от Швеции развернутый письменный ответ на опасения Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США при НАТО Джулианн Смит пригласила Финляндию и Швецию принять участие в саммите альянса, который должен пройти в испанской столице Мадриде в конце июня.

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