Магадан, , 05:19 — REGNUM Заключить контракт на восстановление лётной годности самолётов Ан-74 не удалось. Соответствующий тендер был признан не состоявшимся, так как единственная поступившая заявка была отклонена, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Колыма Filmsounds.ru

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — уточняется в карточке тендера.

Причиной отклонения заявки назвали «несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки».

Напомним, госпредприятие «Авиация Колымы» планировало выбрать исполнителя, который восстановит лётную годность двух самолётов, базирующихся в Самарской области. Работы, финансируемые средствами бюджета, должны были завершить к концу декабря 2022 года. Стартовая сумма тендера составила почти 400 млн рублей.