Лондон, , 05:10 — REGNUM Объявление об отставке сделал на фоне скандала с ковид-вечеринками советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба правительства страны.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров», — заявил Гейдт.

Британская газета Telegraph отмечает, что советник Джонсона по этике подал в отставку через день после заявления о том, что штраф за участие в вечеринке во время локдауна представляет собой, по всей вероятности, нарушение министерского кодекса.

Напомним, Джонсон вызвал волну критики в свой адрес и оказался перед угрозой потери кресла премьер-министра Великобритании из-за скандала, вызванного проведением вечеринок в резиденции правительства на Даунинг-стрит в разгар локдауна. Дополнительно выяснилось, что вечеринки проводились и накануне похорон принца Филиппа, когда в стране был объявлен национальный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аналитики предсказывают недолгое нахождение премьер- министра Британии Джонсона на своём посту, так как недовольство его руководством будет только нарастать.

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