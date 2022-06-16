Лондон, 16 июня, 2022, 05:10 — ИА Регнум. Объявление об отставке сделал на фоне скандала с ковид-вечеринками советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«С сожалением я считаю правильным, что я ухожу со своего поста независимого советника по вопросам интересов министров», — заявил Гейдт.

Британская газета Telegraph отмечает, что советник Джонсона по этике подал в отставку через день после заявления о том, что штраф за участие в вечеринке во время локдауна представляет собой, по всей вероятности, нарушение министерского кодекса.

Напомним, Джонсон вызвал волну критики в свой адрес и оказался перед угрозой потери кресла премьер-министра Великобритании из-за скандала, вызванного проведением вечеринок в резиденции правительства на Даунинг-стрит в разгар локдауна. Дополнительно выяснилось, что вечеринки проводились и накануне похорон принца Филиппа, когда в стране был объявлен национальный траур.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что аналитики предсказывают недолгое нахождение премьер-министра Британии Джонсона на своём посту, так как недовольство его руководством будет только нарастать.