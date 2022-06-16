Приштина, , 05:50 — REGNUM Косовское агентство по борьбе с коррупцией проверит декларацию имущества, предоставленную премьер-министром Косово Альбином Курти.

Альбин Курти AgronBeqiri

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, расследование будет проведено по запросу оппозиционного Альянса за будущее Косово, который потребовал проверить декларации 20% чиновников.

Согласно налоговой декларации Курти, он владеет 40 165 евро на лицевом свете в Приштине, еще 23 тысячи лежат на счету его жены-гражданки Норвегии в Осло. Дом Курти площадью 67 квадратных метров и стоимостью 400 тысяч евро приобретен на имя супруги. Она же в ближайшие 25 лет обязана выплатить 290 тысяч кредита.

Согласно декларации, машины у политика нет. Его годовые доходы составляют 12 903 евро.

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