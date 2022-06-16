Сеул, , 04:52 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 7994 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Из них 90 прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. При этом на протяжении семи дней подряд в Южной Корее выявляют не более 10 тыс. зараженных ежесуточно. Центр отмечает, что с марта 2022 года в республике зафиксирован устойчивый тренд на снижение заболеваемости COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 256 457. Также за минувшие сутки в стране скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 407 человек.