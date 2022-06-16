Донецк, 16 июня 2022, 04:44 — REGNUM Наемники из Великобритании и Марокко, приговоренные к смертной казни в Донецкой Народной Республике, получили перевод текста приговора, сообщает Верховный суд ДНР.
«Они получили полный текст приговора, переведенный для них в соответствии с законом», — приводит слова представителя суда ТАСС.
При этом сами преступники не подавали прошений о помиловании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее трех наемников из Великобритании и Марокко, воевавших на стороне киевских карателей, приговорили в ДНР к смертной казни. Им дали один месяц на обжалование приговора. При этом Великобритания не обращалась к России по вопросу приговоренных к смерти наемников.