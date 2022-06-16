София, 16 июня 2022, 05:04 — REGNUM Исполнительный комитет болгарской партии ВМРО-БНД (Внутренняя македонская революционная организация — Болгарское национальное движение) 15 июня выступил с публичным обращением к президенту Болгарии Румену Радеву с призывом предотвратить намерение премьер-министра Кирила Петкова «снять историческое вето на вступление Северной Македонии в ЕС».
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ВМРО-БНД обвинили правительство в «национальном предательстве».
Напомним, Петков предложил вынести на обсуждение в парламент инициативы по снятию вето для Македонии, исходящие от Франции и других стран ЕС.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Северной Македонии поблагодарил Хорватию за поддержку евроинтеграции