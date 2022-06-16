София, , 05:04 — REGNUM Исполнительный комитет болгарской партии ВМРО-БНД (Внутренняя македонская революционная организация — Болгарское национальное движение) 15 июня выступил с публичным обращением к президенту Болгарии Румену Радеву с призывом предотвратить намерение премьер-министра Кирила Петкова «снять историческое вето на вступление Северной Македонии в ЕС».

Президент Болгарии Румен Радев President of Bulgaria Office

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ВМРО-БНД обвинили правительство в «национальном предательстве».

«Господин Радев, Конституция Республики Болгария говорит, что вы, как глава государства, представляете единство народа. Вы президент всех болгар, включая наших братьев, обижаемых и унижаемых в Македонии».

Напомним, Петков предложил вынести на обсуждение в парламент инициативы по снятию вето для Македонии, исходящие от Франции и других стран ЕС.

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