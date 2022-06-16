Красноярск, , 04:31 — REGNUM В Богучанском районе, расположенном на северо-востоке Красноярского края, в посёлке Таёжный в ночь на 16 июня загорелся крупный склад с кругляком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании штабелей леса на складе лесозаготовительного предприятия поступило в дежурную часть в 02:59 по местному времени (22:59 мск 15 июня). Площадь пожара достигает 2,5 тыс. кв. м.

пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю «К месту вызова направлен пожарный поезд со станции Чунояр. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет».

По данным ведомства, в настоящее время на месте пожара с помощью фронтальных погрузчиков прокладываются противопожарные разрывы. Жилым домам и строениям посёлка ничего не угрожает, пострадавших нет.

В тушении пожара задействовано 35 человек и 14 единиц техники, включая пожарный поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае потушили десять лесных пожаров на площади 60,3 га.

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