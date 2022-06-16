На северо-востоке Красноярского края загорелся склад с лесом
Красноярск, 16 июня, 2022, 04:31 — ИА Регнум. В Богучанском районе, расположенном на северо-востоке Красноярского края, в посёлке Таёжный в ночь на 16 июня загорелся крупный склад с кругляком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сообщение о возгорании штабелей леса на складе лесозаготовительного предприятия поступило в дежурную часть в 02:59 по местному времени (22:59 мск 15 июня). Площадь пожара достигает 2,5 тыс. кв. м.
По данным ведомства, в настоящее время на месте пожара с помощью фронтальных погрузчиков прокладываются противопожарные разрывы. Жилым домам и строениям посёлка ничего не угрожает, пострадавших нет.
В тушении пожара задействовано 35 человек и 14 единиц техники, включая пожарный поезд.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Красноярском крае потушили десять лесных пожаров на площади 60,3 га.