Киев, , 05:14 — REGNUM Мэр Тираны Эрион Велиай 15 июня прокомментировал опубликованное премьер-министром Албании Эди Рамой в социальных сетях совместное фото с мэром Киева Виталием Кличко.

Виталий Кличко Sven Teschke

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, албанский политик заявил, что рад видеть «своих любимых тяжеловесов вместе на Украине — друзей, спортсменов и лидеров свободного мира 21 века: боксера и мэра Киева Виталия Кличко и премьер-министра Албании и баскетбола Эди Раму».

Напомним, 15 июня Рама потребовал от ЕС скорейшего предоставления Украине статуса страны-кандидата на членство.

Читайте ранее в этом сюжете: США пообещали поставки оружия Украине со стороны Германии