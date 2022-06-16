Киев, 16 июня, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Мэр Тираны Эрион Велиай 15 июня прокомментировал опубликованное премьер-министром Албании Эди Рамой в социальных сетях совместное фото с мэром Киева Виталием Кличко.

Sven Teschke Виталий Кличко

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, албанский политик заявил, что рад видеть «своих любимых тяжеловесов вместе на Украине — друзей, спортсменов и лидеров свободного мира 21 века: боксера и мэра Киева Виталия Кличко и премьер-министра Албании и баскетболиста Эди Раму».

Напомним, 15 июня Рама потребовал от ЕС скорейшего предоставления Украине статуса страны — кандидата на членство.