Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Бывший член правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Хачапуридзе, который годами выступал против Михаила Саакашвили, может стать его адвокатом, сообщает 15 июня грузинский телеканал «Формула».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, он ведёт переговоры с Саакашвили и членами его семьи. Хачапуридзе лично встретился с экс-президентом.

«Я жду, меня интересуют выводы экспертов. Чтобы получить в свои руки дело, вы должны сначала изучить доказательства… Серьезный юрист ведет себя именно так… Я изучаю материалы, а затем принимаю решение», — сказал Хачапуридзе.

Хачапуридзе также заявил, что в случае достижения соглашения он будет защищать интересы Саакашвили во всех делах против него.

В 2012 году Хачапуридзе обратился в главную прокуратуру Грузии с просьбой начать уголовное преследование тогдашних властей, в том числе и Михаила Саакашвили.

Он подал апелляцию в Международный суд против Саакашвили. Иск, поданный в Гаагу, касался «незаконных действий, совершенных представителями правительства Грузии и президентом Саакашвили с 2003 года».

Хачапуридзе присоединился к «Грузинской мечте» сразу после ее создания и покинул эту партию в 2019 году.

Напомним, что нелегально вернувшийся в Грузию Михаил Саакашвили был 1 октября 2021 года арестован грузинскими властями.