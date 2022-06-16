Тбилиси, 16 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Бывший член правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Хачапуридзе, который годами выступал против Михаила Саакашвили, может стать его адвокатом, сообщает 15 июня грузинский телеканал «Формула».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По его словам, он ведёт переговоры с Саакашвили и членами его семьи. Хачапуридзе лично встретился с экс-президентом.

«Я жду, меня интересуют выводы экспертов. Чтобы получить в свои руки дело, вы должны сначала изучить доказательства… Серьезный юрист ведет себя именно так… Я изучаю материалы, а затем принимаю решение», — сказал Хачапуридзе.

Хачапуридзе также заявил, что в случае достижения соглашения он будет защищать интересы Саакашвили во всех делах против него.

В 2012 году Хачапуридзе обратился в главную прокуратуру Грузии с просьбой начать уголовное преследование тогдашних властей, в том числе и Михаила Саакашвили.

Он подал апелляцию в Международный суд против Саакашвили. Иск, поданный в Гаагу, касался «незаконных действий, совершенных представителями правительства Грузии и президентом Саакашвили с 2003 года».

Хачапуридзе присоединился к «Грузинской мечте» сразу после ее создания и покинул эту партию в 2019 году.

Напомним, что нелегально вернувшийся в Грузию Михаил Саакашвили был 1 октября 2021 года арестован грузинскими властями.