Красноярск, 16 июня, 2022, 04:09 — ИА Регнум. В четверг, 16 июня, в Красноярске облачно с прояснениями, дождь, временами сильный дождь, гроза, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Паровоз на площади Революции

В 7:50 на Театральной площади было +18 °C.

Ночью с 16 на 17 июня ожидается до +13… +15 °C, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь.

Скорость северо-западного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В пятницу, 17 июня, в Красноярске до +20… +24 °C, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью — до +12… +14 °C.

В субботу, 18 июня, в Красноярске ожидается до +20… +23 °C днём и до +12… +15 °C ночью. Облачно, днём небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 16 июня в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве ожидаются дожди, грозы, шквалистые усиления ветра до 25 м/с.

В центральных районах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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