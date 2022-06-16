Вашингтон, 16 июня, 2022, 03:57 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена готовится ужесточить санкции против Ирана в случае отказа Тегерана восстановить сделку по ядерной программе, сообщает газета Politico со ссылкой на данные с закрытого заседания в Белом доме.

Pw95 США против Ирана

Сообщается, что обсуждался вопрос восстановления ядерной сделки с Ираном. При этом представители Конгресса США потребовали от Белого дома разработки плана на случай, если Тегеран откажется идти на договоренности. Законодатели считают, что Вашингтону необходимо предотвратить возможность превращения Ирана в ядерную державу.

В частности, демократ Роберт Менендес заявил, что Тегеран якобы располагает достаточным количеством урана для создания ядерной бомбы. Республиканцы также опасаются, что Иран сможет обзавестись ядерным оружием в ближайшее время. В связи с этим они призвали Белый дом разработать план по предотвращению создания ядерного оружия в Иране, а также ужесточить санкции против Исламской Республики.