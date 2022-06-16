Брюссель, 16 июня 2022, 03:53 — REGNUM Германия передаст Украине три установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил глава Пентагона Ллойд Остин 15 июня на пресс-конференции.
По его словам, такое решение приняла сама ФРГ по итогам третьего заседания контактной группы по украинской теме. Кроме того, Остин отметил, что Киев получит от Берлина еще и боеприпасы к РСЗО.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня газета The Washington Post распространила информацию о том, что в ближайшее время США собираются поставить Украине еще восемь установок реактивных систем залпового огня HIMARS, а также ракеты к ним.
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