Брюссель, 16 июня, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Германия передаст Украине три установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил глава Пентагона Ллойд Остин 15 июня на пресс-конференции.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

По его словам, такое решение приняла сама ФРГ по итогам третьего заседания контактной группы по украинской теме. Кроме того, Остин отметил, что Киев получит от Берлина еще и боеприпасы к РСЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня газета The Washington Post распространила информацию о том, что в ближайшее время США собираются поставить Украине еще восемь установок реактивных систем залпового огня HIMARS, а также ракеты к ним.