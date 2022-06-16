Москва, 16 июня, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Предоставляя Украине вооружение, Соединённые Штаты только продлевают её беды и затягивают непростой для этой страны период. Такое заявление сделал 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России обвинил США в продлении бед Украины поставками Киеву вооружения.

«США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины», — указал Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента России Песков заявил о провале попыток Вашингтона задушить Москву небывалыми санкционными мерами. По словам Пескова, факт краха санкций признают и международные эксперты, в том числе из стран, вводивших рестрикции.