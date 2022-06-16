Пекин, , 03:36 — REGNUM Продажи подержанных автомобилей в Китае восстановились в мае, при этом как объем продаж, так и стоимость выросли по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Ассоциации автомобильных дилеров Китая, передает агентство Синьхуа.

Подержанные автомобили Laitr Keiows

По данным ассоциации, в прошлом месяце в Китае из рук в руки перешло более 1,18 млн подержанных автомобилей, что на 7,98% больше, чем в апреле, а стоимость сделок выросла на 9,85% в месячном исчислении и составила около 82,56 млрд юаней ($12,29 млрд).

Продажи подержанных автомобилей в Китае в мае ежемесячно увеличивались в пяти из шести основных регионов, во главе с северо-восточным регионом, где продажи выросли на 98,02% по сравнению с предыдущим месяцем.

За первые пять месяцев 2022 года продажи подержанных автомобилей в Китае приблизились к 6,17 млн единиц, что на 10,69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ассоциация с оптимизмом смотрит на показатели рынка в июне, отмечая, что спрос, нарушенный COVID-19, приведет к появлению новых возможностей, особенно в таких городах, как Пекин, Шанхай и Чжэнчжоу.