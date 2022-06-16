Москва, , 03:36 — REGNUM Санкции, которые были введены США против России, ударили по самому Вашингтону, нанеся ущерб американской экономике. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совет Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так он оценил заявление заместителя министра финансов США Адевале Адейемо о вреде избыточных санкций. Пушков подчеркнул, что американским властям не удалось изменить позицию Москвы.

«США не нашли нужного баланса между нанесением ущерба России и нанесением вреда самим себе и своим союзникам. То есть их санкции стали вредить американской экономике вместо того, чтобы заставить Москву изменить политику», — отметил сенатор.

По словам парламентария, высказывание Адейемо говорит о том, что «поточный метод» введения ограничений показал свою неэффективность, не предоставив возможность оценить их влияние. Пушков также указал на то, что санкции были изначально плохо просчитаны. Кроме того, не был предусмотрен ущерб от их введения для самих США.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая бывший офицер американской разведки Скотт Риттер написал о том, что Соединенные Штаты сделали на Украине ту же ошибку, что и в Афганистане, направив свои ресурсы без ясного плана и понимания ситуации.

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