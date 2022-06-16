Пекин, , 03:34 — REGNUM Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил регистрацию первичного публичного размещения акций (IPO) двух компаний на национальной бирже ChiNext в стиле NASDAQ, сообщает агентство Синьхуа.

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R& G PharmaStudies Co., Ltd. и Qingdao Communications Co., Ltd. будут включены в список растущих предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи или совет ChiNext, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

По словам комиссии, компании должны строго следовать проспектам эмиссии, а также планам выпуска и андеррайтинга при выпуске акций.