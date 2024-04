Пекин, 16 июня, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Регулятор по ценным бумагам Китая одобрил регистрацию первичного публичного размещения акций (IPO) двух компаний на национальной бирже ChiNext в стиле NASDAQ, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

R& G PharmaStudies Co., Ltd. и Qingdao Communications Co., Ltd. будут включены в список растущих предприятий Шэньчжэньской фондовой биржи или совет ChiNext, согласно Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая.

По словам комиссии, компании должны строго следовать проспектам эмиссии, а также планам выпуска и андеррайтинга при выпуске акций.