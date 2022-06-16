Москва, 16 июня, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Попытки Вашингтона задушить Россию санкционными мерами провалились, это признают международные эксперты, в том числе и из США. Об этом 15 июня рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как пояснил Песков, крах санкций признаёт уже мировое экспертное сообщество, в том числе и специалисты в тех государствах, которые ввели антироссийские санкционные меры, например, из США.

«Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается», — указал Песков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для налаживания российско-американского диалога двум странам необходимо общаться. В основе этого общения должны лежать принципы взаимного уважения и неделимости безопасности, взаимная выгода.