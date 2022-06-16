Пекин, 16 июня, 2022, 03:32 — ИА Регнум. По данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая снизились 13 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Продуктовый рынок в Китае

Свежий индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 114,87 пункта, что на 0,28 пункта меньше, чем 10 июня. К 14 часам дня 13 июня средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, упала на 1,1% по сравнению с прошлой пятницей до 20,91 юаня (около $3,11) за кг, в то время как цена на яйца упала на 0,1% до 9,83 юаня за кг.

Средняя оптовая цена на 28 основных видов овощей, отслеживаемых правительством, выросла на 0,5% до 4,03 юаня за кг, в то время как цена на шесть ключевых видов фруктов составила 7,36 юаня за кг, что на 0,9% ниже, чем 10 июня.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 сельскохозяйственных оптовых рынков, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.