Нанкин, Китай, 16 июня, 2022, 03:30 — ИА Регнум. В восточно-китайской провинции Цзянсу, одном из крупнейших центров внешней торговли страны, в первые пять месяцев 2022 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщили в понедельник местные таможенные органы, передает агентство Синьхуа.

Khalid Albaih Нанкин

Объем импорта и экспорта Цзянсу вырос на 8,5% в годовом исчислении до 2,13 трлн юаней (около $317 млрд) с января по май, что составляет 13,3% от общего объема страны за этот период, по данным Нанкинской таможни. Экспорт вырос на 9% до 1,32 трлн юаней, в то время как импорт достиг 807,03 млрд юаней, увеличившись на 7,6% в годовом исчислении.

За пять месяцев объем торговли провинции с Европейским союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Соединенными Штатами и Южной Кореей увеличился на 7,4%, 9,6%, 5,2% и 19,6% соответственно.

Внешняя торговля предприятий Цзянсу, финансируемых из-за рубежа, выросла на 3,8% в годовом исчислении до 1,12 трлн юаней, что составляет более половины от общего объема провинции.