Оттава, , 03:26 — REGNUM Канада отправит Киеву дополнительную военную помощь в виде десяти сменных стволов для гаубиц М777, заявила глава канадского минобороны Анита Ананд, сообщает пресс-служба ведомства.

Флаг Канады

По ее словам, в новую партию военной помощи для киевских карателей войдут сменные стволы для артиллерии, более 20 тыс. снарядов, а также обучение для украинских боевиков со стороны канадских военных инструкторов. Общий размер этого пакета дополнительной помощи оценивается в 9 млн канадских долларов (около $7,2 млн).

Отмечается, что всего с февраля 2022 года Канада поставила вооружений Киеву на общую сумму 274 млн канадских долларов (около $219 млн).