Пекин, , 03:26 — REGNUM Реформа Всемирной торговой организации (ВТО) должна способствовать глобализации, заявил министр коммерции Китая Ван Вэньтао на 12-й министерской конференции ВТО в Женеве 13 июня, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг ВТО (сс) World Trade Organization

«ВТО должна отреагировать на общую тенденцию глобализации, увеличить «пирог» и сделать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех путем обновления правил и укрепления механизмов защиты», — сказал Ван.

По его словам, реформа ВТО должна принести пользу всем членам и защитить законные права и интересы развивающихся членов.

Отметив, что китайская экономика по-прежнему характеризуется высокой устойчивостью, огромным потенциалом и блестящими перспективами, Ван сказал, что Китай предпринимает быстрые шаги для построения новой парадигмы развития и неуклонных шагов по продвижению высоких стандартов открытости, что, несомненно, принесет больше возможностей для доступа на рынки, роста и сотрудничества всему миру.

Китай готов работать со всеми другими сторонами, чтобы твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, способствовать развитию открытой мировой экономики и строить сообщество с общим будущим для человечества, сказал он.