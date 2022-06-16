Пекин, , 03:22 — REGNUM Центральный банк Китая обратился к финансовым учреждениям с просьбой увеличить финансирование проектов по охране водных ресурсов в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Центральный банк Китая Handelsblatt.com

Банки политики и развития должны эффективно использовать недавно предоставленную кредитную линию в размере 800 млрд юаней (около $119 млрд) и увеличить поддержку крупных национальных проектов по охране водных ресурсов, заявил Народный банк Китая.

По мнению банка, коммерческим банкам следует увеличить объем кредитов для проектов устойчивого водосбережения, в то время как малые и средние банки должны оказывать необходимую финансовую поддержку местным проектам орошения сельскохозяйственных угодий и водосбережения.

Финансовые учреждения должны сотрудничать с органами управления водными ресурсами и предприятиями и расширять эффективные инвестиции в строительство инфраструктуры охраны водных ресурсов для стимулирования экономического роста, говорится в сообщении банка.

Инвестиции Китая в новые проекты по охране водных ресурсов составили 414,4 млрд юаней за первые пять месяцев года, и ожидается, что страна завершит инвестиции на сумму более 800 млрд юаней в строительство водоохранных сооружений в 2022 году, по данным Министерства водных ресурсов Китая. С января по май в стране было инициировано 10 644 новых проекта по охране водных ресурсов, в том числе 609 проектов с инвестициями более 100 млн юаней каждый.