Пекин, 16 июня, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, вырос на 0,7% в годовом исчислении в мае, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Как показали данные Национального бюро статистики КНР за 15 июня, в месячном исчислении объем промышленного производства в мае увеличился на 5,61%.

Объем промышленного производства используется для измерения активности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $2,96 млн).