Пекин, , 03:17 — REGNUM Объем непогашенных средств Китая в иностранной валюте в юаневом исчислении сократился по сравнению с предыдущим месяцем в конце мая, показали данные центрального банка страны, передает агентство Синьхуа.

Юань Megabanki.ru

По данным Народного банка Китая, в конце прошлого месяца объем средств составил около 21,32 трлн юаней (около $3,16 трлн), что на 8,99 млрд юаней меньше, чем в апреле.

Поскольку китайский юань не является свободно конвертируемым по счету движения капитала, центральный банк должен покупать иностранную валюту, генерируемую положительным сальдо торгового баланса и иностранными инвестициями в страну, добавляя средства на денежный рынок. Такие фонды являются жизненно важным показателем трансграничных потоков иностранного капитала и внутренней ликвидности в юанях.

Валютные резервы Китая выросли до $3,1278 трлн в конце мая, что на $8,1 млрд больше, или на 0,26%, по сравнению с концом апреля, показали данные Государственного управления иностранной валюты Китая.