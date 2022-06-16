Приштина, , 03:30 — REGNUM Председатель Европейского совета Шарль Мишель 15 июня посетил Косово, где провел встречу с президентом республики Вьосой Османи и премьер-министром Косово Альбином Курти.

Шарль Мишель No 10 Downing Street

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после встречи политики пресс-конференцию, в ходе которой Мишель подчеркнул необходимость либерализации визового режима между ЕС и Косово и напомнил, что для этого необходимо согласие каждой из стран ЕС.

Также Мишель высказался за присоединение Косово к региональным инициативам по сотрудничеству, включая и Open Balkan.

Напомним, в Косово относятся к Open Balkan с недоверием, как к проекту Сербии попытке навязать Косово подчиненный статус.

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